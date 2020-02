Wél een leutstoet in Halsteren op zondag

VIDEO Niet bang meer voor de cel, maar vrij om te zingen: muziek verbroe­dert in Bergen op Zoom

22 februari BERGEN OP ZOOM - Wie in Syrië in het Koerdisch zingt, wacht geen applaus maar de gevangenis. In Bergen op Zoom hervond Barzani Selo echter zijn vrijheid, én zijn liefde voor muziek. Over de oorlog die zijn gezin deed vluchten maakte hij een lied en clip, samen met gitarist Michiel Mos, die van de ene verrassing in de andere valt.