Wel 1300 verschillende spellen bij Bumblebeez: ‘Vooral bekende spellen niet aan te slepen’

In 2015 waagden ze de sprong: van een veilige baan naar een zelfstandige onderneming. Bumblebeez, moest het gaan heten. Want hun meisjesnaam is Hommel: hun vaders zijn broers. In Geertruidenberg startten ze de zaak op, maar ze wilden toch liever naar een iets grotere stad. En zo streken de nichtjes vier jaar geleden neer in de Kremerstraat in Bergen op Zoom. ,,Dat is een heel goede stap geweest.”