‘Weinig licht, schijtende kauwen en vallende takken’: Bergenaren zijn overlast bomen beu

Veel bewoners waren volgens hem blij met de brief van de gemeente over de kap van 74 bomen. ,,De overlast is ons al jaren een doorn in het oog.” Deze week viel er nog een grote tak uit een van de bomen. ,,Op een auto. Maar er zal maar net iemand lopen, daar moet je toch niet aan denken", zegt van Ginneken die er op wijst dat er dagelijks honderden scholieren door de straat fietsen of lopen.