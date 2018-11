Weinig gevolgen van stroomstoring in Steenbergen

STEENBERGEN - Een brand in een transformatorhuisje in Steenbergen heeft er donderdag voor gezorgd dat maar liefst 7.200 huishoudens een kleine twee uur zonder stroom hebben gezeten. De brand was ontstaan door kortsluiting in het huisje aan de Nicolaas Peckstraat in Steenbergen.

Grote overlast door de stroomstoring was er niet. Ton Gilissen van de Primera aan de Kaaistraat staat te kijken naar de brandweer. ,,We schrokken vanochtend wel plots, toen de stroom uitviel.” Maar de winkel bleef gewoon open. ,,Je kunt met cash betalen en we hebben kaarsjes neergezet.” Een klein uur later is de stroom alweer hersteld. ,,Alles werkt nu weer gewoon, het viel allemaal mee. Volgens mij hebben ze hard gewerkt om het allemaal te herstellen.”

Klein uurtje

De Albert Heijn in Steenbergen is een klein uurtje dicht geweest, vertelt Jan Hagenaars. ,,Maar dat heeft geen gevolgen gehad voor onze producten. Met het opstarten wilde de deur eventjes niet meewerken, maar we zijn weer volledig open", zegt hij.

Naar huis

In het centrum fietst de 14-jarige Remilio Drenthe met zijn vrienden. Hij zit op 't Ravelijn, waar ze de scholieren naar huis hebben gestuurd. ,,We waren aan het gymmen in 't Cromwiel toen het licht plots uitging", vertelt hij. Er was wel noodverlichting, maar dat duurde slechts tien minuten. ,,Toen de mensen van 't Cromwiel naar school belden, bleek de stroom daar ook uitgevallen.” De school werkt met iPad-onderwijs, waar WiFi noodzakelijk voor is. ,,Dus mochten we naar huis", zegt Drenthe, die hoopt dat hij thuis wel gewoon zou kunnen gamen.

Lange termijn

Toch zou het kunnen dat de storing op lange termijn nog wel een staartje gaat krijgen. ,,We moeten nog wel de gevolgen van de storing in kaart brengen”, zegt Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio. ,,Zo’n dip in het energienet kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ict-bedrijven.”