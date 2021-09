Weinig animo voor nationaal park Kalmthoutse Heide aan Belgische zijde

België wil de komende jaren enkele nationale parken creëren om de natuur beter te kunnen beschermen. Het zesduizend hectare grote Grenspark Kalmthoutse Heide is kandidaat. Al is er grote twijfel bij de Vlaamse gemeenten die aan het gebied liggen.

Zij vrezen voor beperkingen voor de omliggende landbouwers. Dit weekend wordt gewerkt aan een alternatief plan om de twijfels weg te nemen en tóch te kunnen gaan voor de status. De Kalmthoutse Heide strekt zich uit over Kalmthout, Essen en Stabroek aan Belgische zijde en Putte en Ossendrecht in Nederland.

Verschillende natuurgebieden zouden dan met elkaar verbonden worden waardoor ook Brecht, Brasschaat, Kapellen en Wuustwezel aan Vlaamse zijde in het nationaal park zouden komen te liggen. Het doel is een betere bescherming van de natuur en de biodiversiteit én zorgen voor een internationale uitstraling.

Géén bijval

Het plan kon niet meteen op veel bijval rekenen van de gemeentebesturen binnen het Bijzonder Comité van het Grenspark Kalmthoutse Heide. ,,We tekenen géén blanco cheque”, zegt schepen (wethouder) van Ruimtelijke Ordening Arno Aerden in Essen.

Een geluid dat ook te horen is in andere gemeenten. Het zijn vooral de zorgen om de landbouw die heel wat gemeenten doen twijfelen. ,,Het is niet duidelijk of hen beperkingen worden opgelegd en of het voor hen werkbaar is.”

Deur op een kier

Vanwege de hevige tegenstand riep voorzitter Martin Groffen van het Grenspark Kalmthoutse Heide alle berokken partijen in een spoedzitting bijeen. Blijkbaar met succes, want er lijkt een opening te zijn. ,,We hebben een heel open en constructief gesprek gehad”, zegt Martin Groffen.

Martin Groffen op de uitkijktoren De Stapper op de Kalmthoutse Heide, met zicht op het Stappersven.

,,We hebben besloten om het plan aan te passen en alles duidelijk op papier te zetten. In eerste instantie zouden we ons kandidaat stellen binnen de huidige contouren van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Dat is daar groot genoeg voor. Vanuit het kabinet van de minister hebben we de harde garanties gekregen dat er géén restricties zijn verbonden aan het Nationaal Park voor wie dan ook.

Dit weekend werken we het aangepaste plan uit en dan komen we begin volgende week hopelijk tot een consensus. Dat geeft ons dan weer een jaar de tijd om alles te finetunen en daarna eventueel wel voor die uitbreiding te gaan. Maar als we dan over een jaar merken dat er toch nog heel wat nieuwe argumenten komen en de tegenstand blijft, dan kunnen we nog altijd de stekker eruit trekken.”

De heide stond een paar weken geleden in bloei.