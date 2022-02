Wegwerk in Woensdrecht leidt tot onrust, bewoners voelen zich overvallen: ‘Communicatie moet beter’

Peperbus heeft zijn gezicht, de kiel volgt zaterdag

BERGEN OP ZOOM - De Vastenavend is in aantocht want de Peperbus heeft weer een gezicht, al is het een dag later dan normaal. Traditiegetrouw worden de ogen neus, mond en oren op maandag voor het leutfeest naar boven getakeld. ,,Toen stond er te veel wind”, zegt Willem van der Kreek van de Stichting Vastenavend.

23 februari