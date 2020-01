‘Wegloper’ Van der Kallen mag op publieke tribune zitten

Directe aanleiding voor het instellen van de werkgroep is het debacle rondom zwembad De Schelp. Een meerderheid van de raad ging gisteren akkoord maar niet zonder slag of stoot. De fracties van Lijst Linssen en BSD verlieten voor aanvang van het agendapunt de raadsvergadering.

Voltallige college had moeten opstappen

Zij blijven van mening dat het voltallige college vanwege de perikelen rondom het zwembad had moeten opstappen. Lijst Linssen verliet de raadzaal, Louis van der Kallen koos voor een plekje op de publieke tribune. Ondanks een schriftelijke waarschuwing van de griffie dat dat niet volgens de regels is, werd Van der kallen niet uit de raadzaal verwijderd.

Tweespalt in de gemeenteraad

De VVD hekelde het gedrag van de ‘weglopers’. De partij betoogde dat de werkgroep bedoeld is om de rol van de raad te verbeteren. ,,Na vanavond wordt duidelijk wie mee wil werken aan verandering en wie niet”, stelde Dominique Hopmans. Dat was tegen het zere been van Gert Jan Huismans. Het zaaide in zijn ogen tweespalt. ,,Wie voor de werkgroep is hoort bij de goeden, anders ben je slecht. Zo kwam het betoog over. Ik distantieer mij daarvan.”