Weggewaaide vip-tent voor veldrit Hoogerheide herrijst uit de klei

Dit is waarom nieuwe gebouwen zoveel last hadden van de storm

19:12 De westerstorm hield donderdagochtend flink huis in West-Brabant. Onder andere de Maria Regina-school in Steenbergen liep zware schade op door de wind, het station in Breda moest preventief dicht. Bij de eerdere storm van 3 januari stortte een muur van D'n Overkant in Etten-Leur in. Deze gebouwen zijn nog geen vijf jaar oud. Hoe kan het dat zulke jonge constructies niet bestand zijn tegen deze omstandigheden?