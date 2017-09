Weg naar Wmo in Woensdrecht moet nog bekender

Nee, hij is geen slager die zijn eigen vlees keurt, benadrukt Van der Beek over de 80 tot 85 procent van de Woensdrechtse Wmo-cliënten die volgens onderzoek de juiste hulp wel weten te vinden en daarover 'heel tevreden' zijn.

WC-Eend

,,Het gaat om onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie, dus niet zo van: 'wij van WC-Eend adviseren WC-Eend'", lacht Van der Beek, die Woensdrecht net als vorig jaar hoger zag scoren dan het landelijk gemiddelde (79 procent).

Aan de enquête deden 379 mensen mee die in 2016 gebruik maakten van de Wmo. Zo'n 70 procent zegt zich nu beter te kunnen redden. Als pluspunt wordt ook de brede blik genoemd waarmee naar hulpvragen wordt gekeken.

Eenzaam

,,Wie om een scootmobiel vraagt, lijkt een vervoersprobleem te hebben. Maar wellicht schuilt er eigenlijk iemand achter die eenzaam is. Dan proberen we daar ook iets aan te doen", schetst Van der Beek.

Maar geen rapport zonder verbeterpunten. Zo is slechts 38,8 procent bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning, ofwel kosteloos advies over hoe en waar mensen hun hulpvraag het beste kunnen aankaarten.

,,We zijn trots op onze drie ondersteuners, maar ze zijn nog te onbekend. Daar moeten we in investeren." Dat geldt ook voor het stimuleren van de inzet van mantelzorg en vrijwilligers. ,,Ook die hebben grote meerwaarde."

En zoals altijd in de zorg speelt ook geld een rol. Zo'n 15 procent is ontevreden over de hoogte van de eigen bijdrage. Welke kosten mensen kunnen verwachten, moet dan ook duidelijker aangekaart worden. Want voor niks gaat de zon op.

Scootmobiel

Van der Beek: ,,De eigen bijdrage op dure voorzieningen als een scootmobiel blijft, zodat mensen zich medeverantwoordelijk voelen. En als we huishoudelijke hulp helemaal gratis zouden maken, klopt iedereen aan en wordt het onbetaalbaar."