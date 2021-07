Weg met ambtelijke abracadabra: Woensdrecht gaat voor begrijpelijke taal

Moeilijke woorden, lange zinnen, vakjargon: voor veel mensen zijn overheidsteksten vaak slecht te volgen. Oud-docent Hans Schepers, lid van het Woensdrechtse Taalpanel, kan erover meepraten. ,,Ik heb eens met twee ambtenaren een gemeentelijke brief doorgespit. Er zaten drie of vier punten in die ze zelf niet begrepen. Ze moesten bij collega's navragen wat er nou eigenlijk werd bedoeld.”

Wethouder Lars van der Beek zette dinsdag dan ook vol overtuiging zijn handtekening onder de Direct Duidelijk-deal. Zo'n vijftig gemeenten in Nederland deden dat al, Woensdrecht is de eerste in West-Brabant. Doel is dat alle medewerkers er bewust van worden dat hun informatie voor burgers begrijpelijk moet zijn.

Onpersoonlijk zaaknummer

,,Dat klinkt logisch, maar is het niet altijd", erkent Van der Beek. ,,Neem het standaard slot onder onze brieven. Daarin stond dat mensen onder zaaknummer zus en zo de servicelijn moesten bellen. Ambtelijke brij. Voortaan schrijven we toegankelijker en persoonlijker. Dus melden we hoe en bij wie je terecht kunt met vragen.”

Volgens Monique Koot van de landelijke Direct Duidelijk Brigade die gemeenten helpt met duidelijker schrijven snapt 80 procent van de Nederlanders teksten op Jeugdjournaal-niveau. ,,Als je wilt dat degene aan wie je een brief stuurt die ook begrijpt, dan moet je goed nadenken hoe je iets formuleert", stelt Koot.

Ingewikkelde brieven ‘hertaald’

Monique Swagemakers, coördinator van het To-Taalhuis van de BWI Woensdrecht, zette in 2020 het lokale taalpanel op dat al veel werk heeft verzet. Ingewikkelde brieven over armoede en huwelijksvoltrekking zijn met steun van kundige vrijwilligers als Schepers ‘hertaald’ naar beter te snappen teksten.

,,We gaan ambtenaren schrijftips geven en inwoners vragen of brieven duidelijk zijn”, zegt Swagemakers. ,,En niet te lang, één A4'tje moet volstaan.” Ook de nieuwe gemeentelijke website moet straks heldere taal spreken. Het taalpanel gaat niet elke brief controleren, maar vooral ook coachen. Schepers: ,,Zodanig dat we onszelf overbodig maken.”