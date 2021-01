Weerzin tegen zonneparken: ‘Het groene landschap niet inruilen voor giftige zwarte zonnepanelen’

Bergen op Zoom wil in 2050 energieneutraal zijn en daarmee voldoen aan het klimaatakkoord dat landelijk is vastgesteld. Het opwekken van duurzame energie maakt onderdeel uit van de plannen. Wind- en zonne-energie zijn volgens de gemeente vooralsnog het enige alternatief waarbij de voorkeur uitgaat naar zonnepanelen op daken.

65 hectare voor zonneparken

Een extern bureau heeft vastgesteld dat Bergen op Zoom niet voldoende daken heeft om het gestelde doel te bereiken. Daarom wil Bergen op Zoom 65 hectare grond in het buitengebied beschikbaar stellen voor zonneparken. Dat staat in de nota Duurzame Energie waar insprekers gisteren hun zegje over konden doen.

,,Knettergek”, stelde Maikel Boon. ,,We gaan het groene landschap toch niet inruilen voor giftige zwarte subsidieslurpende zonnepanelen”, wond hij zich op. ,,Zonneparken zijn funest voor de natuur.” Het klimaatakkoord noemde hij ‘een gedrocht’.

Studie naar kerncentrale in Brabant

Hij brak een lans voor kernenergie waar volgens hem weinig risico’s meer aan kleven. Hij sluit zelfs de mogelijkheden voor een kerncentrale op de Brabantse Wal niet uit. ,,De risico’s zijn zo klein dat je centrales bijna overal kan wegzetten. Maar laten we de studie van de provincie naar een Brabantse centrale afwachten.”

Volgens Maarten Koudenburg staat de aanleg van zonneparken voor ‘het misbruiken van landbouw- of natuurgrond’. ,,Bergen op Zoom, wees creatiever. Benut de daken en gebruik eventueel de taluds langs de snelwegen A4 en A58.” Koudenburg heeft zelf al ruim vijfhonderd panelen op daken van bedrijfspanden liggen en heeft plannen voor nog eens vierhonderd panelen.

Dat schapen kunnen grazen onder zonnepanelen op landbouwgrond of dat er gewassen kunnen groeien noemt hij ‘een sprookje’. ,,Het ecosysteem onder de panelen loopt juist forse schade op.” Desgevraagd liet hij weten positief te zijn over kernenergie. ,,Daar moeten we niet voor wegduiken.”

Zonnepark bij Dassenberg

Agrariër Eugène van den Eijnden is initiatiefnemer van een ruim zes hectare groot zonnepark bij landgoed Dassenberg. Hij kan zich vinden in de 65 hectare grond die de gemeente beschikbaar wil stellen voor zonneweiden.

,,Er is nu eenmaal meer behoefte aan groene energie en met alleen zonnepanelen op daken halen we de doelstelling niet.” Wel heeft hij moeite met de maximale grootte van 7,5 hectare. ,,Dat is te weinig. Clusteren van zonneparken is gewenst.”

De gemeenteraad buigt zich op 21 januari over de nota Duurzame Energie.