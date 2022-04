Weergoden zijn jubilerend Steenbergen goed gezind: driedubbel feest in binnenstad

STEENBERGEN - Steenbergen viert dit jaar driedubbel feest. De gemeente bestaat 750 jaar, het is ook precies 25 jaar na de gemeentelijke herindeling en… hoewel niet helemaal weg, het coronavirus is dusdanig hanteerbaar dat alle trossen losgegooid kunnen worden tijden het Vestingweekend.

Let’s Go Crazy schalt er over een volle, zonovergoten Steenbergse Markt. De rockende coverband geeft met een blues-rijke versie van de klassieker van Prince het goede voorbeeld. De tap loopt, de terrassen zitten vol, hier en daar zien we een dame in petticoat naast een oldtimer een eerste dansje doen. In de straten staan kraampjes, de imposante Gummaruskerk begroet vele bezoekers en in de haven zingt het zeemanskoor Strawberry Sailor Singers traditionele zeemansliederen vanaf zeilschip De Vrijbuiter.

Openluchtmuseum

Voor al die feestelijkheden in de binnenstad losbarstten hield burgemeester Ruud van den Belt in het gemeentehuis zijn welkomtoespraak voor een groot aantal speciale gasten. Hij vertelt glimmend van trots dat zijn gemeente niet alleen over een rijke historie beschikt, maar dat er dit jubileumjaar opnieuw een paar prachtige hoofdstukken aan kunnen worden toegevoegd.

,,Niet voor niets luidt het motto dit jaar ‘Samen maken we geschiedenis’.” Hij is zichtbaar blij dat het uiteindelijk zover is dat iedereen kan genieten van de vele activiteiten in het stadshart en rondom de haven. ,,U zult zich in een waar openluchtmuseum wanen.”

Vestingstedenrit

Steenbergen is de eerste dag van het vestingweekend finishplaats van de Vestingstedenrit van de Zuidwaterlinie met een groot aantal oldtimers. Alle bewoners van de gemeente en de vele gasten van verder weg vieren niet alleen feest, ze hebben ook massaal oog voor cultuur historisch rijdend erfgoed. Van den Belt weet dat zijn ‘Steenbergen aan Zee’ 750 jaar geleden groot werd door het winnen van zout uit veen. ,,Wat een eer om burgemeester te zijn van een gemeente die geen zout, maar wél goud in handen heeft!”

