Weer waterleiding gesprongen in Bergen op Zoom

Deze keer is het raak bij de rotonde op de Rooseveltlaan nabij het Kellebeek College. Volgens een woordvoerder van Brabant Water is er een leiding kapot gegaan. Het is nog niet bekend of het om eenzelfde soort lekkage als gisteren gaat. "Er is vooralsnog geen directe relatie met de waterproblemen die er gisteren in Bergen op Zoom waren. We gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Lek geïsoleerd

Volgens Brabant Water is het lek inmiddels geïsoleerd en is de waterdruk stabiel. "Op vijf huishoudens na, heeft iedereen in de Rooseveltlaan weer stromend water. We focussen ons nu op de reparatie van de aansluitingen van de vijf huishoudens."



Of alle waterleidingen in Bergen op Zoom extra worden nagelopen, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "We houden het goed in de gaten. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het leidingnet verder in orde is."