Weer verdachte moord Ulas Iskar aangehouden

OSSENDRECHT/SCHIEDAM - Voor de moord op Ulas Iskar (37) in Ossendrecht is afgelopen week opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man van Bulgaarse afkomst uit Schiedam. De rechter-commissaris in Breda heeft vrijdag bepaald dat de man langer in de cel blijft.

Volledig scherm Iskar werd doodgeschoten in een woning met wietplantage aan de Burgemeester van Gilshof in Ossendrecht. © Vincent Krijtenburg

Welke rol de nieuwe verdachte zou hebben gespeeld bij het misdrijf, is niet duidelijk. Politie en advocaat zeggen er inhoudelijk niets over omdat de man in beperkingen vast zit. Advocaat Menno Buntsma wil alleen kwijt dat hij 'niet ziet dat cliënt enige betrokkenheid heeft'.

Het Openbaar Ministerie vertelt vermoedelijk eind deze maand meer over de verdenking als er weer een tussentijdse rechtszitting is in de moordzaak.

Meer verdachten

Voor de moord op Iskar heeft justitie nu vier verdachten van Bulgaarse komaf in beeld en een man uit Nijmegen. De recherche had ook twee neven van deze verdachte op het oog, maar zij zijn later zelf doodgeschoten bij een drugsruzie in Nijmegen. Ook een vrouw uit Bergen op Zoom is kort aangehouden geweest als verdachte.

Drie kogels