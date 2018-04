Weer verdachte moord Ossendrecht vrij

OSSENDRECHT/BREDA - De rechtbank in Breda heeft vrijdag opnieuw een verdachte van de moord op Bergenaar Ulas Iskar (37) vrijgelaten. Er ligt niet genoeg bewijs om de Nijmegenaar Karim C. langer vast te houden. De rechtbank hield twee anderen nog wel vast.

C. is de tweede verdachte die op vrije voeten komt, nadat in januari Metin M. al werd vrijgelaten. Verdachten werden in oktober vorig jaar opgepakt.

Iskar werd in februari 2016 in Ossendrecht doodgeschoten. Hij was toen in een pand aan het Burgemeester van Gilshof, waar wiet werd verbouwd. Onduidelijk is wat Ulas Iskar daar deed. Mogelijk was hij er als (ingehuurde) bewaker. Het van oorsprong Turkse slachtoffer woonde in Bergen op Zoom. Het vermoeden is dat hij het slachtoffer is geworden van een ordinaire ripdeal, waarbij de ene groep criminelen de wiet jat van de andere groep.

C. heeft niet heel veel verklaard, maar wat hij vertelde was wel steekhoudend. Zijn Volkswagen Golf was die nacht in Ossendrecht en ook een koevoet met zijn dna erop werd op de plaats delict gevonden. Hij stelde echter dat hij die dag zijn auto - met de koevoet in de achterbak - had uitgeleed aan zijn neef Najim E. Diens dna zat op de duim van het slachtoffer.

Doodgeschoten

E. werd drie maanden na 'Ossendrecht' samen met zijn broer doodgeschoten bij een schietpartij in het Nijmegense café Istanboel. Ook bij die schietpartij zou er sprake zijn geweest van ruzie om een ripdeal. C. zei tegen de rechtbank nog: ,,Als m'n neef nog leefde, zou ik hier niet zitten. Ik ben onschuldig.'' Hij wilde er maar mee zeggen dat zijn neef had kunnen bevestigen dat C. zijn auto had uitgeleend.