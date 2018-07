BREDA/OSSENDRECHT - Voor de moord of doodslag op Ulus Iskar (37) in Ossendrecht is opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om de 31-jarige Dimitrov D., een man van Bulgaarse komaf uit Bergen op Zoom. Hij zou recent in beeld zou zijn gekomen door verklaringen van een al langer vastzittende landgenoot.

De nieuwe verdachte is volgens zijn advocaat Mark Broere begin deze week opgepakt en bij zijn voorgeleiding aan de rechter-commissaris weer in vrijheid gesteld. ,,Er is geen bewijs. Het verhaal van die landgenoot klopt gewoon niet. Er is ook geen dna van mijn cliënt gevonden en zijn telefoon was niet in de buurt tijdens het misdrijf.''

Tweede verdenking

Lang heeft de nieuwe verdachte niet van zijn vrijheid kunnen genieten. Hij werd meteen vastgezet op verdenking van een ander misdrijf: de zware mishandeling eind mei van een man in Bergen op Zoom. Het slachtoffer werd in zijn bed belaagd door twee personen en gestoken met een schroevendraaier. Vermoedelijk was sprake van een conflict in de hennepsfeer.

Ripdeal

Voor de moord op Iskar heeft justitie nu drie verdachten van Bulgaarse komaf in beeld en een man uit Nijmegen. De recherche had ook twee neven van deze verdachte op het oog, maar zij zijn zelf doodgeschoten bij een drugsruzie in Nijmegen. Ook een vrouw uit Bergen op Zoom is kort aangehouden geweest als verdachte.