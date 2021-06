Weer Tim, Carinne en Thierry: D66 Brabantse Wal met bekende gezichten verkiezingen 2022 in

Met Jos staat de vijfde generatie Lindhout in de startblok­ken de schilders­kwast over te nemen

16 juni WEST-BRABANT - Wie kent het logo met de regenboogkleuren niet? Lindhout schilder-vastgoedonderhoud is een begrip in West-Brabant en Zeeland. Het begon allemaal 125 jaar geleden in Oud-Vossemeer, op Tholen. Inmiddels staat met Jos Lindhout (31) de vijfde generatie in de startblokken om het stokje over te nemen van vader Gert-Jan (59).