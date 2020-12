Weer huiszoeking na plotselinge dood oud-ondernemer Halsteren: ‘Overlijden roept vraagtekens op en is verdacht’

De recherche is nog altijd in afwachting van het sectierapport en het toxicologisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat moet zekerheid geven over de vraag hoe Grinwis om het leven is gekomen, of sprake is van een misdrijf en of er bijvoorbeeld vreemde stoffen in zijn bloed zitten. ,,Maar die uitslag kan nog wel even op zich laten wachten", zegt Don. Op de vraag wat de verdachte omstandigheden precies zijn rond het overlijden, gaat de woordvoerder niet in.