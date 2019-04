Weer gat in de weg op brug tussen Oud Gastel en Kruisland: zout in asfalt

OUD GASTEL - Voor de vierde keer in vier jaar tijd is een deel van de Commissaris van der Hartenbrug over de Vliet tussen Oud Gastel en Kruisland afgezet, op precies dezelfde plek. Oorzaak: zout in het asfalt.

De argeloze automobilist die vanuit Oud Gastel richting Kruisland rijdt, wordt - met name in het donker - aan het begin van de brug verrast door een rits markeringsborden aan weerskanten van de weg. De borden geven een wegversmalling aan van de rechterweghelft. De reden is een gat in de weg.

Op exact dezelfde plek stond de afgelopen jaren ook al een paar keer een stel markeringsborden, zij het veel minder dan nu.

Gat in wegdek

Volgens een woordvoerder van de gemeente Halderberge zijn de borden deze keer neergezet in afwachting van herstelwerkzaamheden door de provincie. ,,De afgelopen jaren hebben wij twee keer een gat in het wegdek gerepareerd. Dat gebeurde nadat de provincie in 2015 grootschalig onderhoud aan de brug uitvoerde. Waardoor dat gat elke keer ontstond is ons niet bekend, dat weet de provincie. Die gaat het herstel van het wegdek op de brug nu grootschalig aanpakken.”

Quote De winter is een slechte tijd om een wegdek te repareren, omdat er dan vaak zout op de weg ligt. Karen Pleunis, woordvoerder provincie Noord-Brabant

Zout

Reparatie van het wegdek in de winter, dat is de oorzaak van het meermaals ontstaan van een gat, weet provincie-woordvoerder Karen Pleunis te melden. ,,De winter is een slechte tijd om een wegdek te repareren, omdat er dan vaak zout op de weg ligt. Bij reparatie kan dat in het asfalt komen, waardoor je snel weer een gat krijgt.”

Nadat er na de laatste reparatie - die net als de vorige reparaties weer in de winter plaatsvond - opnieuw een gat in het asfalt viel, bleek dat er ook zout in de tussenlaag van de brug terecht was gekomen. ,,En dat is niet goed voor je betonconstructie”, aldus Pleunis, die benadrukt dat er van betonrot geen sprake is. ,,We moeten nu ook naar de tussenlaag kijken, maar omdat het winter was, hebben we besloten om de reparatie uit te stellen tot het voorjaar. Dan heeft het goed geregend en is het wegdek schoongespoeld.”

Wanneer de reparatiewerkzaamheden precies starten kon Pleunis maandagmiddag nog niet zeggen.

Betonconstructie