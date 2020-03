Wéér een tent over De Melanen, nu voor opknapbeurt van 75 mille

Grimmig wild west tafereel met bierglas in Steenber­gen: 12 maanden cel geëist

14:44 BREDA/STEENBERGEN - Een confrontatie tussen twee rivaliserende groepen op de Markt in Steenbergen in 2018 had veel weg van een grimmig wild west tafereel. Op camerabeelden is een gigantisch slagveld te zien. Een 28-jarige inwoner moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij een man met een bierglas in zijn gezicht en nek sloeg.