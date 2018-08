Wéér een gaslek op Tholen

Rampenplan in werking na grote brand in haven Antwerpen

14:12 In de haven van Antwerpen woedt sinds gistermiddag een smeulbrand die de brandweer maar moeilijk geblust krijgt. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd en in een straal van 1,8 kilometer rond de loods is iedereen geëvacueerd.