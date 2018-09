Weer drugsafval gedumpt, nu in Sint-Maartensdijk

Zuiderwaterlinieroute Veelzijdig stadje en idyllische rust aan de Bovensas

10:30 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 3: lopen in en om Steenbergen.