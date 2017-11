Weer brand Steenbergse volkstuinen: 'Wat hebben ze eraan je hobby af te pakken?'

Watersnood en bedrijvigheid kwamen deze week op een volstrekt misplaatste manier samen

10:30 Volgend jaar 65 jaar geleden. In de polders ten westen van Halsteren en Lepelstraat verdronken 78 mensen. Wie het kerkhof in Halsteren bezoekt, achter de Quirinuskerk aan Dorpsstraat, ziet daar het massagraf. Kruisjes, namen. Indrukwekkend, ook nu nog. Zovele jaren later. Families in Halsteren en Lepelstraat dragen die ramp nog altijd met zich mee.