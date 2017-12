Weer brand op volkstuinencomplex in Steenbergen: 'Zag via de krant dat het mijn huisje is'

Van 't Land Spoken

10:00 Zodra het donker wordt op het bedrijf, is alles anders. De geluiden van de dag worden vervangen door de geluiden van de nacht. Maar dat betekent níet dat het stil is. Vooral wanneer het waait, gaat het spoken. Ergens begint iets dat los zit, te klapperen. Knisperende bladeren waaien over de werf. Kettingen tikken zachtjes tegen elkaar aan. Je kijkt zo nu en dan paranoïde over je schouder, want je denkt dat je iemand hoort. Is daar iemand? Nee, het was de wind. Toch?