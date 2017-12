Weer brand bij volktuinencomplex aan Krommeweg in Steenbergen

Van terrorisme verdachte vluchteling uit Bergen op Zoom nog vast

8 december BERGEN OP ZOOM - De vier Syrische vluchtelingen die vorige week in Nederland zijn aangehouden op verdenking van terrorisme, onder wie de 23-jarige A.N. uit Bergen op Zoom, zitten nog steeds in de cel. Hun advocaten mogen niks over het onderzoek vertellen omdat hun cliënten in volledige beperkingen zijn opgesloten.