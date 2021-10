Weer actie met Canadese vlaggen: ‘Slag om Woensdrecht levend houden’

Ook kade aan de Vierlingh­weg instabiel: ‘We wachten het onderzoek van de gemeente af’

6:08 BERGEN OP ZOOM - Een deel van de kade van de Markiezaat Container Terminal (MCT) van H. Essers aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom is instabiel. Dat blijkt uit een jaarlijkse duikinspectie van de gemeente. Een kwart ervan is afgezet met hekken en kan niet meer worden gebruikt.