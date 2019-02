Weer aanrijding op A58 bij Bergen op Zoom, twee gewonden

Tekort aan leraren: West-Brabantse scholen zoeken over de grens naar docenten

13:02 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Krapte op de docentenmarkt dwingt onderwijsstichting Lowys Porquin, met 31 (basis)scholen in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen, in haar zoektocht naar nieuw personeel zelfs tot over de grens. Naar het voorbeeld van KPO Roosendaal is er een campagne gestart om Vlaamse leerkrachten te werven.