Weer 25 mille voor groene initiatieven in Woensdrecht: ‘Dorpen worden er mooier en socialer van’

Gewaardeerde burgerinitiatieven

Om zulke spontane initiatieven te blijven steunen, stelt het college voor aan de gemeenteraad om het budget met 25.000 euro aan te vullen, aldus Van Agtmaal. ,,Want het potje is nu nagenoeg leeg. Het punt is dat de verkiezingen in maart eraan komen en daarna de vorming van een nieuwe coalitie. Dan is het misschien pas mei of juni voor we de nieuwe raad om budget kunnen vragen, maar dan is het geld wellicht al op en het plantseizoen voorbij.”