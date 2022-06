Weekendvoorstellingen Les Misérables al bijna uitverkocht

De nieuwe productie van de Vierschaar wordt in september op vestingwerk het Ravelijn gespeeld: het enige nog intact gebleven verdedigingswerk van de roemruchte vesting Bergen op Zoom. Donderdagavond was er een repetitie bij decorbouw. ,,September lijkt nog ver weg, maar in de zomervakantie liggen we stil”, vertelt Marloes Lelieveld. ,,Daarna is er nog één werkweekend en dan is de generale al.”

Noa Kuipers en Romy Brock, twee kinderen van de kindercast, ontvingen tijdens de repetitie als eerste de poster van het openluchtspel. Deze is ontworpen door Mirjam Drenth van Hotelzeezicht en de foto op de poster is gemaakt door fotograaf Nick Franken.

Volledig scherm 2 jonge spelers krijgen de eerste poster. © peter van trijen/pix4profs

Wat anders

De voorstelling is niet gebaseerd op de bekende musical, benadrukt Lelieveld. ,,Mensen die de musical al hebben gezien, krijgen hier weer iets heel anders te zien. Dit is een eigen bewerking, een toneelbewerking van het boek van Victor Hugo door Arthur van Broekhoven, Cees van Broekhoven en Rob Boas. Er zijn wel een aantal muzikale nummers, maar die zijn speciaal voor deze uitvoering gecomponeerd.” Diverse spelers hebben dubbele rollen. ,,Als je meespeelt heb je ook echt veel te doen”, lacht Lelieveld. ,,Iedere speler is veel op het toneel, in allerlei scènes. Van een chique bruiloft tot op de barricades. Dat maakt het leuk voor de acteurs.”

De Vierschaar bestaat dit jaar 25 jaar. Of er een feest komt, is nog niet zeker. Begin dit jaar, toen de stichting het wilde vieren, was het niet mogelijk door corona. Nu is het druk met de repetities. ,,Veel spelers zijn meegegroeid met de Vierschaar”, zegt Lelieveld. ,,Spelers die begonnen zijn met een kinderrol hebben bijvoorbeeld nu een hoofdrol. We zijn een hele hechte club, met een trouwe schare bezoekers.”

Les Misérables wordt tussen 9 en 24 september tienmaal opgevoerd op het Ravelijn. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.vierschaar.nl.