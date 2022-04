Wederopbouw van de Gertrudiskerk was net een legpuzzel: ‘We maakten alles met de hand’

Vrouw (49) door man naar de grond gewerkt in woning in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een vrouw (49) is maandagavond overrompeld in haar eigen huis door een man. Het slachtoffer werd door de dader naar de grond gewerkt, meldt de politie. Hij is aangehouden voor ‘diefstal met geweld'.

12 april