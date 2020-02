‘We zijn het zat!’ Buurt schrijft 200 brieven naar gemeente Bergen op Zoom over gevaarlijk rijdende vrachtwagens

Lezing: gaat kerncentra­le in Doel wel of niet dicht in 2025?

16:55 BERGEN OP ZOOM - Sluit de Belgische kerncentrale in Doel wel of niet in 2025? Inspelend op die vraag houdt de Bergse schrijver Sonn Franken maandag 2 maart in Bergen op Zoom een lezing over de veiligheid van de kerncentrale. Een cameraploeg van de Vlaamse omroep VRT/Canvas maakt daarbij opnamen.