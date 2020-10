‘We zijn echt heel voorzichtig, er sporten hier een heleboel mensen die boven de tachtig zijn’

,,Mag ik je vragen eerst je handen te ontsmetten?” vraagt Natascha Vriens, eigenaresse van sportschool FitPlus in Bergen op Zoom. Dat is nog maar één van de vele regels die in deze sportschool worden gehanteerd. ,,We hebben hier veel ouderen die lid zijn, dus we doen ons best alles zo goed en veilig mogelijk te doen.”

Een eigen flesje met schoonmaakmiddel, eigen doekjes, een looproute, vakken waarbinnen je moet sporten en héél vaak schoonmaken. Bovendien hanteert FitPlus een maximumaantal sporters van vijftien per zaal. ,,Officieel is dat dertig, maar bij het sporten is er toch wat meer gevaar”, licht Vriens toe. ,,Dus nemen we absoluut geen risico.”

Echt gedacht dat we deuren weer moesten sluiten

Afgelopen dinsdag deed ze wel even een vreugdedansje. ,,Ik had echt gedacht dat we onze deuren weer moesten sluiten. En dat had ik ook wel begrepen hoor, het is nu eenmaal een hele lastige situatie. Maar ik ben heel blij dat we open mogen blijven.”

Het personeel draagt mondkapjes, voor de sporters is dat (nog) niet verplicht. De meeste leden die binnenkomen, hebben toch een mondkapje op. ,,Kleine moeite”, vindt een dame die net binnenstapt.

Heleboel mensen boven de tachtig

Vriens is blij dat de mensen zo positief reageren. ,,We zijn hier echt heel voorzichtig. Er sporten hier een heleboel mensen die boven de tachtig zijn.”

De sauna bij FitPlus is gesloten. ,,Dat was echt een sociaal gebeuren. Sommige leden praatten daar nog even na: maskertje, kopje koffie. Dat kan nu niet meer. Nee, het wordt er niet gezellig op.”

Apparaten na gebruik schoonmaken

Ook bij MoveOn Roosendaal worden de coronaregels streng nageleefd. Mondkapjes, afstand, lessen reserveren en alle apparaten na gebruik schoonmaken.

De leden reageren zonder uitzondering heel begripvol, zegt eigenaar Sinan Zohre. ,,Wij vragen al heel lang of mensen mondkapjes willen gebruiken. Bij de entree hebben we een doos mondkapjes staan voor als ze zelf niets bij zich hebben. En dat werkt prima.”

Quote Echt, iedereen is zo meewerkend en vriende­lijk. Sinan Zohre, Eigenaar MoveOn Roosendaal

Zohre had verwacht dat ook de sportscholen dicht hadden gemoeten. ,,Gelukkig heb ik ook een wellnessafdeling en een zwemschool. Dus altijd wel iets om mee bezig te zijn.”

Ook hier heeft hij aanpassingen moeten doen. Een maximaal aantal bezoekers, en ouders mogen bij zwemlessen alleen hun kind halen en brengen. ,,Dan gaan ze in de auto zitten of een eind wandelen. Echt, iedereen is zo meewerkend en vriendelijk.”

Pand meteen verbouwd

Astrid Verschuuren van Medisports in Etten-Leur had al meteen door dat corona niet binnen een paar weken weg was. ,,We hebben ons pand meteen verbouwd, van twee zalen één gemaakt. Zo kunnen mensen toch veilig en verantwoord, met voldoende ruimte, sporten.”

Voor Verschuuren is het heel belangrijk dat haar sporters zich veilig voelen. ,,Groepslessen hebben we al meteen stopgezet. Dan sta je samen te sporten en te hijgen, dat is een te groot risico. Van de gezamenlijke ruimte hebben we een yogaruimte gemaakt, dat geeft minder kans op besmettingen. Verder hebben we ons klimaatsysteem na laten kijken, gelukkig voldoet dat aan alle eisen. En ook de sauna en zonnebanken zijn tijdelijk buiten gebruik.”

Natuurlijk was zij ook opgelucht dat de sportscholen open mogen blijven. ,,Maar ik vrees dat dat nog verandert als er besmettingen bij blijven komen. Over een week is er toch weer een evaluatiemoment? Het zou best eens kunnen dat we dan alsnog moeten sluiten.”