We snakken naar de zomervakantie. Maar mogen we straks wel allemaal tegelijk weg van de baas?

Bij kunststofproducent Sabic in Bergen op Zoom werken 1.300 mensen waarvan ongeveer de helft in, wat heet, de manufactering. Ze bedienen de machines die 24 uur per dag non-stop doordraaien. Met een beetje minder personeel in de zomer draaien die machines nog wel door, maar als in augustus de helft van die werknemers de Spaanse zon wil opzoeken, dan heeft het bedrijf een groot probleem.