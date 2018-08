We plukken de bonen en eten Blote-billetjes-in- het-gras

Rommel in oorlogsbun­ker Hoogerhei­de

12:26 HOOGERHEIDE - De oorlogsbunker aan de Buitendreef achter het industrieterrein de Kooi in Hoogerheide is waarschijnlijk een onderkomen geworden voor hangjongeren of andere ongenode gasten. Edwin van der Wal, die in de buurt van de bunker woont, gaat regelmatig een kijkje nemen in de bunker en ergert zich aan de rommel in de bunker.