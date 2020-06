‘We overleven de winter niet’, vrezen veel touringcarbedrijven

In colonne reden zo’n 140 touringcars rustig toeterend onder het motto #honkforhope richting Den Haag, waarna er veertig tot aan het Malieveld mochten oprukken. ,,We hebben een petitie aangeboden aan een delegatie van de Tweede Kamer. Want onze sector wordt extreem hard getroffen door de corona-crisis”, stelt Natasja van de Sande van Zeebra Tours uit Bergen op Zoom.

Hoogseizoen weggevaagd

Aangezien het hoogseizoen van maart tot en met juli al door het virus is weggevaagd nu toeristen, ouderen, scholen, bedrijven en sportclubs hun uitjes moesten schrappen, en de annuleringen voor het najaar blijven komen, gaan veel bedrijven het niet redden zonder extra hulp van de overheid, zo verwoordt de chauffeuse uit Oudenbosch de vrees van velen.

Geen buffer voor de winter

,,In deze periode moeten we de kost verdienen als buffer voor de winter, maar de meesten draaien nu 0 tot 10 procent van hun normale omzet. En pas in maart, april 2021 komt alles weer goed op gang. Zo’n verloren jaar is voor zeker 40 procent van ons niet op te vangen”, aldus Van de Sande.

200 verwachte faillissementen

Om die 200 verwachte faillissementen af te wenden, is 240 miljoen euro nodig, schat de sector. Die voelt zich ook achtergesteld bij openbaar vervoer en luchtvaart. ,,Wij mogen nog altijd met maar een kwart van de normale capaciteit rijden. Het OV zit op 40 procent, in vliegtuigen is het volle bak. Terwijl onze luchtverversing daar niet voor onder doet.”

Quote Wij mogen nog altijd met maar een kwart van de normale capaciteit rijden, maar het openbaar vervoer zit op 40 procent, in vliegtui­gen is het volle bak Natasja van de Sande, Zeebra Tours

Actiebereidheid

Actiebereidheid volop dus woensdagochtend. Zeebra Tours vertrok met twaalf medewerkers in één touringcar, gevolgd De Scheldestroom uit Ossendrecht en De Kock uit Halsteren, ook met elk een bus. ,,Onderweg haakten onder meer Broeren uit Hoeven, Muys uit Rucphen, Dutax uit Lage Zwaluwe en Van Mook uit Oosterhout aan”, somt Van de Sande op.

Volledig scherm Een touringcar van Zeebra Tours uit Bergen op Zoom vertrok woensdagochtend richting Den Haag om steun te vragen voor de branche. Ze reden in colonne met collega's van De Scheldestroom uit Ossendrecht en De Kock uit Halsteren. Onderweg haakten nog meer West-Brabantse busbedrijven aan. © Natasja van de Sande / Zeebra Tours

Stoet richting ADO-stadion

In De Meern arriveerden colonnes uit het hele land, waarna de stoet richting ADO-stadion reed. ,,Veertig bussen mochten een toer door Den Haag maken, met uit onze regio die van Brabant Expres uit Zevenbergen. Alle andere actievoerders zijn verdeeld over die touringscars. Bij het Malieveld konden we uitstappen en bijpraten.”

Chauffeurs vormen soort familie

Dat deed hen goed. ,,Normaal kom je elkaar vaak tegen. Bij de Efteling, in het buitenland ook. Nu hadden we elkaar lang niet gezien. Al werk je voor een ander bedrijf, als chauffeurs vorm je toch een soort familie. Dus dit voelde als een reünie, maar met gemengde gevoelens, want er waren ook collega’s bij die hun baan al kwijt zijn.”

Quote Dit voelde als een reünie, maar met gemengde gevoelens, want er waren ook collega's bij die hun baan al kwijt zijn Natasja van de Sande, Zeebra Tours

Van de Sande geeft aan dat de huidige rijkssteun de salariskosten slechts deels dekt. ,,Intussen lopen huur, onderhoud, wegenbelasting, verzekeringen en leasecontracten gewoon door.” Ook maken de huidige regels een rendabele bedrijfsvoering twijfelachtig.

Ouderen vertrouwen het nog niet

,,Een vereniging kan de kosten voor een bus nu niet over zestig, maar slechts over vijftien mensen verdelen. En meerdere bussen wordt al gauw te duur. We vervoeren veel ouderen, maar waar mogen die nog heen? Durven ze nog wel? Velen vertrouwen het nog niet.”

De branche is bereid met mondkapjes te werken en iedereen te registreren, mocht er contactonderzoek nodig blijken. ,,We zijn constructief, en ook trots dat onze actie zo strak en netjes is verlopen. We kregen zelfs complimenten van Rijkswaterstaat en de politie.”

Duidelijk signaal