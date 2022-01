‘We nemen afscheid van de Scheldeflat’: Na sloop komen er appartementen en woningen

Video Mistigste start van het jaar in tijden: vooral in Eindhoven en Woensd­recht vaak slecht zicht

Het begin van het jaar was in tijden niet zo mistig. We moeten terug naar het jaar 1996 voor een jaarstart met meer mist. Dat is bijzonder, want mist komt tegenwoordig minder vaak voor dan vroeger. Vooral in het zuiden van het land was het zicht slecht: met 118 uur aan mist is de gemeente Woensdrecht koploper, Eindhoven staat met 102 uur op plek drie.

19 januari