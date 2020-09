STEENBERGEN/WOENSDRECHT/BERGEN OP ZOOM - Bij restaurant de Commerce in Kruisland kun je weer maaltijden afhalen of laten bezorgen nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. Eten in het restaurant gaat in tijdvakken. ,,We zagen de bui al hangen”, zegt eigenaar Edwin Maas.

Daarom heeft zijn vrouw Susan veertien dagen geleden een tweede bedrijfje opgericht dat vooral cadeaupakketten samenstelt. ,,Relatiegeschenken bijvoorbeeld of kerstcadeautjes.” Er blijft een link met de Commerce. ,,We willen ons personeel aan het werk houden. Nu kunnen ze of bij de Commerce aan de slag, of helpen met de pakketten.”

Slecht geslapen

Maas denkt in mogelijkheden, maar geeft toe dat hij slecht geslapen heeft na de persconferentie van premier Mark Rutte. ,,We hebben het als horeca weer gedaan. Terwijl we juist ons stinkende best doen om het virus buiten de deur te houden.”

Bij café De Kroon in Huijbergen roeit eigenaar Jolanda Ots ook met de riemen de ze heeft. ,,Ik ga het café meer scheiden van het restaurant. Er komt een wandje zodat ik daar aan weerskanten een tafeltje tegen kan zetten. Zo creëer ik juist meer ruimte”, zegt Ots. ,,Mensen kunnen dan kiezen of ze in het restaurantgedeelte of in het café willen zitten. Wel even reserveren natuurlijk.”

Sportkantines dicht

De maatregelen treffen niet alleen de horeca. Sportkantines blijven de komende weken dicht en supporters zijn bij wedstrijden niet meer welkom. ,,Jammer”, zegt voorzitter Robert van Kalmthout van voetbalvereniging METO uit Hoogerheide. ,,We lopen baromzet mis en het zal stil zijn tijdens de wedstrijden de komende weken. Maar de maatregelen zijn wel te begrijpen.”

Of tenniswedstrijden doorgaan is de vraag. De najaarscompetitie is in volle gang. Er worden meerdere wedstrijden op een middag of avond gespeeld en tussen de wedstrijden door zitten de spelers op corona-afstand in het clubhuis. Maar die zijn nu dicht. ,,Praktisch gezien lijkt het ondoenlijk om het door te laten gaan”, zegt voorzitter Edwin Doomen van LTC de Zoom. ,,We waren goed voorbereid. We hebben een tent gehuurd waar zeventig mensen kunnen zitten. In het clubhuis is plek voor veertig mensen.”

Competitie

Maar de nieuwe regels schrijven maximaal veertig mensen buiten voor. ,,Wij hebben op vrijdagavond vanwege de competitie al meer dan zestig spelers op het park.” De KNLTB meldt op de website dat spelers op het veld niet meegerekend worden in het maximale aantal van veertig mensen die buiten samenkomen. De competitie mag van de bond door gaan, maar teams moeten meteen de baan op en na de wedstrijden het park weer zo snel mogelijk verlaten.

Poppodium

Bij Gebouw T in Bergen op Zoom hoopt Joep Gudde dat er voor het poppodium een uitzondering komt op de regel van maximaal dertig mensen binnen. ,,Die vraag ligt bij de Veiligheidsregio, die voor culturele zalen een uitzondering mag maken. We hopen het van harte want we hebben een druk weekend met onder meer het bluesfestival en twee shows van de band Sloper op het programma.”