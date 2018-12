Van 't LandHeel wat jaren geleden volgde ik in Goes een opleiding tot lerares huishoudkunde/gezondheidskunde. Met een aantal medeleerlingen heb ik altijd contact gehouden en je kunt wel zeggen dat we lief en leed gedeeld hebben. We gaan op zondag regelmatig wandelen en dan kletsen we wat af.

Zo liepen we onlangs door de polders in de buurt van Goes en één van mijn vriendinnen wees me op een boomgaard waar nog appels aan de bomen hingen. Het is goedkoper ze te laten hangen dan ze te plukken, vertelde ik.

Volledig scherm Brina Franken. © Pix4Profs / Tonny Presser Daarop kwamen ze met meer voorbeelden van misstanden. Een fruitteler met een verhagelde boomgaard, die voor een paar centen de kilo zijn appels aan een sapfabriek heeft verkocht. Hij betaalde meer aan plukloon dan dat zijn appels opbrachten. En een andere fruitteler belde stad en land af om een koper te vinden voor zijn Doyenne-peren. Of boomgaarden die niet meer onderhouden worden. De fruitteler heeft de moed opgegeven. Veel werk en geen geld.

We hebben deze berichten afgelopen zomer ook regelmatig in de krant kunnen lezen. Je wordt er niet vrolijk van. Mijn vriendinnen hebben geen agrarische achtergrond, maar ik denk dat zij in Zeeland dichter bij de natuur wonen en meer van deze verhalen meekrijgen. Anders vertel ik het hen wel, want op ons fruitteeltbedrijf maken wij ook heel wat mee. Gedeelde smart is halve smart, zeggen ze toch?

Quote Let u maar niet op de calorieën, daar zijn de goede voornemens voor Brina Franken Maar met Kerstmis in het vooruitzicht hadden we het dit keer vooral over de kerstdiners en wat op tafel te zetten. Dat pakken we allemaal heel verschillend aan, zo bleek. Van champignonsoep en spruitjes tot een langzaam gegaard Iberirco varken of het inschakelen van een cateringbedrijf.

We koken allemaal graag en eten nog liever. Recepten worden geregeld uitgewisseld en we zijn ook zo nu en dan in restaurants te vinden. Vanwege onze studie weten we allemaal wat gezond en ongezond voedsel is en zijn we op de hoogte van het aantal calorieën in gerechten. Maar misschien is het wel: hoe meer je weet, des te minder je er naar luistert.

Veel mensen zijn deze dagen bezig met het samenstellen van het kerstmenu of met waar ze gaan eten. Iedereen hoopt op gezellige dagen. Wij hopen dat u ook heel gezellige dagen heeft. En let u maar niet op de calorieën, daar zijn de goede voornemens voor!