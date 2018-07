We hadden regen in Brabant en hier viel het meest

Mogelijke drugsdea­ler opgepakt in Bergen op Zoom, agenten vinden meerdere zakjes drugs in auto

9:41 BERGEN OP ZOOM - Agenten hebben maandagavond kort voor middernacht op de Langs de Lijn in Bergen op Zoom een 25-jarige man inwoner aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in drugs. De man had 47 gram hennep en 5 gram hasj op zak. De Bergenaar zit vast en wordt in de loop van dinsdag gehoord door de recherche.