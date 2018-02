BERGEN OP ZOOM - De Bergse wethouder Arjan van der Weegen heeft de Vereniging Binnenstad (VB) uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding is de brief die VB stuurde met haar bezwaren tegen het doorbreken van de muur tussen de VVV en de Tuinzalen van het Markiezenhof. ,,We gaan niet zomaar muren slopen", aldus de wethouder.

VB klom eerder in de pen omdat de vereniging vreest dat de gemeente het stadspaleis onherstelbaar beschadigd als het aan deze muur komt. ,,Dat is de oudste muur die er in het gebouw te vinden is. Het zou een drama zijn daar een gat in te slaan", zei VB-voorzitter Piet Juten eerder deze week.

Bouwhistorisch onderzoek

De belangrijkste overweging om deze ingreep te plegen is de toegang vanaf de VVV tot de rest van het Markiezenhof te vereenvoudigen. Van der Weegen benadrukt dat, als dit wordt doorgezet, hij daarbij niet over een nacht ijs gaat. Zo is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, HvI) om advies gevraagd en is opdracht gegeven voor een bouwhistorisch onderzoek voor het gehele Markiezenhofcomplex.

Bij iedere ingreep die wordt gedaan zijn zowel de Monumentencommissie als Rijksdienst betrokken 'om weloverwogen iets wel of niet toe te staan'. De uitkomsten van het bouwhistorisch onderzoek zijn daarbij leidend, benadrukt de bestuurder. ,,We gaan niet zomaar muren slopen. We benaderen allerlei partijen van buitenaf op het gebied van logistiek, architectuur en beleving van bouwhistorische waarden. Op basis daarvan maken we een zorgvuldige afweging tussen alle belangen", zegt Van der Weegen.

Draagvlak

Bij die afweging spelen in zijn optiek ook de adviezen van andere organisaties, zoals de Vereniging Binnenstad, een belangrijke rol. Want het streven van de wethouder is om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de plannen voor het Markiezenhof. ,,Ik vind het prima dat VB zich nu heeft gemeld en dat ze dit hebben aangekaart. Maar we hadden ze sowieso wel geconsulteerd, net als andere organisaties."

Knopen doorhakken