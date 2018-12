‘We gaan de bloemetjes buiten zetten’

Van 't LandAbstract taalgebruik spiegelt vaak de concrete wereld om ons heen. Zo zijn er eigenlijk heel veel woorden en uitdrukkingen die iets met bloemen te maken hebben. Als bijvoorbeeld je vriend of vriendin thuiskomt met een nieuw stuk kleding wat je lelijk vindt, kun je misschien maar het best de waarheid een beetje verbloemen. En als iemand in de put zit, moet je ze misschien een beetje opfleuren. Als het je verjaardag is, mag je best eens de bloemetjes buiten zetten. Mensen die dáár dan weer niet van houden, zijn muurbloempjes.

Zelf ben ik gek op bloemen. Eén van mijn vroegste herinneringen is dat ik plaatjes van bloemen uit allerlei tijdschriften knipte en in een sigarendoosje van mijn vader verzamelde. Schijnbaar was 'Amaryllis' één van de eerste woorden die ik kon zeggen. Ik vond het altijd zo spannend om te zien hoe uit zo'n grote bol dan langzaam zo'n prachtige bloem kwam.

En ook nu ik volwassen ben, kan ik nog altijd niet naar de bouwmarkt gaan zonder een half uur door de tuinafdeling te lopen, om dan vervolgens met vier nieuwe planten thuis te komen. En zonder hetgeen waarvoor ik in de eerste plaats naar de bouwmarkt ging.

Mensen houden nu eenmaal van bloemen. Onlangs kondigden we op Facebook aan dat mensen volgend jaar bij ons ook bloemen zoals tulpen, hyacinten en irissen kunnen plukken, dankzij een samenwerking met een bloemenpluktuin in de buurt. Dat nieuwtje werd enorm enthousiast onthaald! De bollen staan al in de grond, dus als het weer een beetje meewerkt kunnen we in het voorjaar van al dat moois gaan genieten.

Ik verheug me er in ieder geval nu al op! De bloemen die straks prachtig in bloei staan en dan hopelijk ook nog de bloesem in onze bomen erbij. Dat moet een prachtig plaatje opleveren.

Zelf ben ik nog nooit in bloemenpark Keukenhof geweest. Dat komt eigenlijk vooral vanwege de horrorverhalen die altijd rondgaan over de tienduizenden toeristen die er allemaal in die paar weken tijd dat de showtuin open is, naartoe willen. Als we straks zelf bloemen hebben staan, hoef ik er ook niet meer heen. Maar voordat we van de bloemen kunnen genieten, moeten we nog even de donkerste dagen van de winter door. Pas dan kunnen we de boel weer opfleuren en de bloemetjes buiten zetten!