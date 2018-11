Wattimena’s uitgeroepen tot publieksfavoriet tijdens Bergs ondernemersgala

BERGEN OP ZOOM - Met bijna 2.000 stemmen is de Bergse ondernemersfamilie Wattimena, bekend van restaurant Il Maccherone en Bodega Waldolala, de onbetwiste winnaar van de Aangenaam GoBoz Ondernemersgala stadsprijs. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in het Groot Arsenaal. Tijdens het gala worden jaarlijks ondernemers in het zonnetje gezet. Als een beloning voor het harde werken. Met dit jaar vier verschillende prijzen.

De familie Wattimena, winnaars van de stadsprijs waar het publiek massaal op stemde, zijn een begrip in de Bergse binnenstad. Met restaurant Il Maccherone in de Korte Bosstraat en de dit voorjaar geopende bar Bodega Waldolala, in het voormalige pand van Club 2000 aan de Moeregrebstraat, kent iedereen ze.

Altijd is de familie op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. En tonen ze lef, zegt commissaris van de Koning, Wim van de Donk die vrijdagavond in het Groot Arsenaal de prijzen uitreikt. “De organisatie van Foodstoet en Buitengewoon Bergen op Zoom zijn daar voorbeelden van.”

Initiatiefprijs

De stadsprijs is vorig jaar geïntroduceerd. Net als de initiatiefprijs, die dit jaar naar transportondernemer Toon Meeus ging. Niet zonder stil te staan bij het verlies van zijn vader Do, die vorige maand overleed. “Om een familiemotto aan te halen: Blijf denken waarom iets wel kan.”

Naast die prijs zijn nog twee winnaars uitgeroepen. In de categorie ‘grote’ ondernemingen DCN Diving. Zestig jaar actief op het gebied van onderwaterbouw. Zo last het pijpleiding. “Trots dat we na al die pieken en dalen nog altijd bestaan”, zegt Wim Vriens, een van de drie broers die leiding geeft aan het bedrijf.

Kleine ondernemingen

In de categorie ‘kleine ondernemingen’ is manege De Paardenhoeve met de winst naar huis gegaan. Volgens Van de Donk bijzonder vanwege de onderscheidende manier van werken. “Meer dan vijftig jaar is de manege van generatie op generatie een begrip op het gebied van paardensport. Een echt familiebedrijf.”

Eigenaresse Vivian Hoeffgen van De Paardenhoeve kan het bijna niet geloven. “Het was echt heel spannend. We hadden aardig wat concurrentie.” Haar man Mark vult aan: “De waardering doet ons goed. Zeker na een crisistijd waar we toch wel een aantal grijze haren van hebben gekregen.”

Trots

Commissaris van de Koning Van de Donk is trots op wat hij ziet in Bergen op Zoom. “Het feit dat jullie dagelijks met nieuwe ideeën komen. Kansen grijpen. Maakt dat de provincie Noord-Brabant nog eens wordt erkend als tweede economische motor van het land.”

Met 209 bezoekers is de zesde editie van het Ondernemersgala compleet uitverkocht, zegt organisator Ad Segers. Mannen in smoking, dames in gala tafelen met elkaar. De combinatie een hapje en een drankje, netwerken en prijzen uitreiken lijkt een gouden formule.

Goede doel