‘Waterwinning Brabantse Wal is doodsteek voor natuur’

Boek met verdwenen wielerba­nen bewijst opnieuw rijke wielerhis­to­rie van West-Bra­bant

10 februari OUDENBOSCH - Een satellietfoto van een ovaal in een grasveld bij Maastricht was voor Robert van Willigenburg in 2011 de aanleiding om alle plekken in Nederland waar ooit een wielerbaan lag, te fotograferen. De zoektocht naar de vrijwel allemaal verdwenen pistes nam acht jaar in beslag. Nu is er het fotoboek ‘Hier lag een wielerbaan’, een fraai staaltje wielerarcheologie en een terugblik op de geschiedenis van de Nederlandse velodromes. Met een prominente rol voor Brabant.