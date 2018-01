'Watersporter terug naar Binnenschelde lokken'

BERGEN OP ZOOM - André Roessen kwam in Bergen op Zoom wonen, zag de prachtige Binnenschelde. En verbaasde zich dat er zo weinig mee gebeurde. Dat moest anders, vond hij. Roel Tieges woonde zo ongeveer vanaf dag 1 op de Bergse Plaat. En is fanatiek watersporter. ,,Vanaf de dag dat ik kon zwemmen sta ik op de surfplank.''

Roessen en Tieges. Dat zijn de twee mannen achter de plannen voor het watersportcentrum dat dit jaar de deuren opent. Aan de rand van de Binnenschelde. Als buurman van zwembad De Schelp.

Suppen

,,Waterfietsen, kano's, windsurfmateriaal, suppen en nog duizend en een ander dingen'', zijn er volgens Roel Tieges straks te doen. Hij gaat het centrum runnen. Niet alleen verhuur van materiaal voor de watersport of verkoop staat hem voor ogen. Maar ook activiteiten. Voor verenigingen, bedrijven, families. ,,Een speurtocht over het water bijvoorbeeld.'' Of varen met lichtgemotoriseerde bootjes.

Volledig scherm Zo kijkt de watersporter straks vanaf het terras over de Binnenschelde. © André Roessen

Het verhaal begint met Roessen. De bedenker. Die stapt als nieuwe Bergenaar al in 2013 naar de gemeente. En spreekt er zijn verbazing uit over het feit dat er zo weinig met die Binnenschelde gebeurt. Ondernemer Roessen komt op het goede moment, merkt hij. ,,De gemeente was toen net bezig met Boulevard in Beweging.'' Dat plan is bedoeld om Binnenschelde en Boulevard nieuw leven in te blazen. Een proces dat de nodige tijd kost.

Passie

,,Bij mij is het zo, dat ik mogelijkheden zie. En dan ga ik aan de slag.'' Roessen sprak met de gemeente, met verenigingen, met ondernemers. En zo ontstond langzamerhand het idee voor een watersportcentrum. Via Koen Oosterwaal van het Starterscentrum, een gezamenlijke kennis, kwam hij in contact met Roel Tieges. ,,Watersport is mijn passie. Ik woonde als een van de eersten met mijn ouders op de Bergse Plaat, begin jaren negentig al.''

In die tijd was er veel te doen. Windsurfers kwamen van heinde en verre naar Bergen op Zoom. Windsurfvereniging De Kreekrakkers, inmiddels al lang verleden tijd, had een eigen onderkomen aan de Binnenschelde. Op de plek waar nu De Schelp staat.

Quote Het terras steekt uit over de Binnenschelde en het badstrand Roel Tieges

Maar de Binnenschelde raakte in de loop der tijd steeds minder in trek. De windsurfers gaven en geven de voorkeur aan de Oesterdam. ,,De faciliteiten om te genieten als watersporters moeten terugkomen'', vindt Roessen. En dat lukt, denkt Tieges. ,,De waterkwaliteit is voor windsurfers geen enkel probleem. Ik heb er nooit iets van gemerkt.''

Extreme Fun

Tieges richtte in 2015 een eigen bedrijfje op: evenementenbureau Extreme Fun. ,,Activeiten die net een stapje verder gaan. Expeditie Robinsonachtig'', omschrijft hij. Maar hij wilde meer. Met watersport.

En is nu klaar voor de volgende stap: een watersportcentrum met groot terras. Strandtentachtig. Pal naast De Schelp. ,,Op het parkeerterrein aan de noordkant van het zwembad, vlakbij de boothelling.'' Daar verrijst de komende maanden de droom van Tieges. ,,Het terras steekt straks uit over de Binnenschelde en het badstrand.''

Volledig scherm Zoiets staat Roessen en Tieges voor ogen aan de Binnenschelde. Een strandtentachtig watersportcentrum. © André Roessen