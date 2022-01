Watersnoodmonument in Halsteren moet worden opgeknapt, plan voor 70-jarige herdenking in de maak

Dat deelde voorzitter Eugène van den Eijnden donderdagavond mee in de Dorpsraad. Van den Eijnden noemde het belangrijk dat de leden van werkgroep op tijd beginnen met de voorbereidingen van 70-jaar watersnoodramp. ,,We willen een waardige herdenking voor de gemeenschap.’’

De ramp maakte op 1 februari 1953 78 slachtoffers in Halsteren en Lepelstraat. Een halve eeuw later werd het monument onthuld, bestaande uit stormvloedpalen en een tinnen krans met 78 rozen aan de Sint-Ignatiusdijk. Ook ooggetuigenverslagen maken deel uit van het kunstwerk.

Schade

Onlangs lag een van de palen op zijn kant. ,,Waarschijnlijk omver gereden”, denkt Van den Eijnden. Kunstenaar Peter Pel van Krot & Co, het collectief dat destijds het monument bedacht en ontwierp, stelde meteen een onderzoek in naar de schade en ook de Dorpsraad-voorzitter heeft dat pas nog gedaan. ,,De schade valt gelukkig mee.’’

De werkgroep die de 70-jarige herdenking voorbereidt wil het onderwijs bij de activiteiten betrekken. De heemkundekring heeft daarvoor een lespakket gereed liggen. Ook komt er een route langs de monumenten en andere plaatsen in Halsteren die aan de ramp herinneren. ,,We zoeken bij gemeente en provincie naar financiële steun.’’

Herinneringsboek

De plaatselijke heemkundekring is bezig met een herinneringsboek met 150 foto’s over de ramp. Het is nog niet helemaal zeker of het boek er komt, aldus Wout Huijgens. ,,We onderzoeken nog het auteursrecht dat op de foto’s rust. Het moet financieel wel behapbaar zijn.’’