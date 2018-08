Waterschap Brabantse Delta breidt onttrekkingsverbod uit

STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Water is er op zich nog genoeg in de polder: de droogte van de afgelopen weken heeft nog niet gezorgd voor schaarste. Maar de kwaliteit laat wel sterk te wensen over. En daarom heeft het waterschap Brabantse Delta de onttrekkingsverboden in de regio uitgebreid.

Het gaat om de bemalingsgebieden Westland en het poldergebied ten westen van de bemalingsgebieden Hogediep en Nieuw-Vossemeer. Deze gebieden liggen tegen het Schelde-Rijnkanaal en ten noorden van Halsteren. Tegelijkertijd is voor het stroomgebied De Ligne het eerder ingestelde onttrekkingsverbod uitgebreid naar een totaalverbod. Eerder was al bekendgemaakt dat het waterschap enkele waterinlaten sluit: het gemaal Brooymans bij de Blauwe Sluis in Steenbergen en de inlaten De Ever, Westland en Leurschans.

Uitzonderlijke maatregelen

Bij Brooymans geeft Arthur Meuleman, directeur van het cluster Watersystemen, uitleg over de uitzonderlijke maatregelen. ,,Tot nu toe hebben we steeds water kunnen toevoeren naar de polders vanuit de Mark. Maar de kwaliteit van het water heeft zich zo slecht ontwikkeld dat het niet meer mogelijk is.''

Het water is dan ook behoorlijk warm: 24 tot 25 graden. Ideale temperaturen voor blauwalg. En die bacterie is giftig voor de natuur, maar ook voor mensen.

Bij Blauwe Sluis is de blauwalg goed te zien. Een groene laag ligt over het water, tussen het kroos door. Meuleman: ,,We hebben er elk jaar wel last van, maar we besluiten zelden om vanwege blauwalg de waterinlaten te sluiten. De laatste keer was in 2010 en toen ging het slechts om een gemaal. Daarvoor was het alweer enkele jaren geleden dat we een inlaat sloten.''

Schade

De impact daarvan is groot. Vooral voor agrariërs die nu geen water meer mogen pompen voor hun akkers. ,,De economische schade zal daardoor groot zijn.'' Dat is ook de reden dat het waterschap de kwaliteit nauwlettend in de gaten houdt. ,,We kijken er continu naar. Zodra de blauwalg wat minder wordt, openen we de inlaten weer en maken we dat op de website bekend. Op die manier hopen we de schade te beperken.''