Wateroverlast in West-Brabant: ‘Die bui bleef uitzonderlijk lang op één plek hangen’

De zware buien die zaterdagavond delen van West-Brabant en Tholen geselden leidden op een aantal plekken tot wateroverlast. Gemeente en hulpdiensten besloten delen van Kruisland af te sluiten, omdat wegen niet meer begaanbaar waren. En in onder meer Kruisland en Wouw liep er water in woningen en kelders. Soms omdat regen vanaf de straat naar binnen kwam, soms omdat water vanuit het overvolle riool opborrelde in wasbakken en toiletpotten. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.