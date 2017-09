Water op de A4 bij Steenbergen: een rijstrook dicht

Extra kavels aan Fort Pinsenweg in Halsteren is dubbeltje op zijn kant

14:24 BERGEN OP ZOOM - Gaat het aantal bouwkavels aan de Fort Pinsenweg in Halsteren van 12 naar 16? Het gros van de Bergse partijen laat zich nog niet in de kaarten kijken, maar spreekt wel twijfels uit. BSD en GroenLinks zijn in ieder geval tegen, GBWP is voor.