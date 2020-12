Wat nog wél mag in lockdowntijd

Het genot van buiten zijn in de vrije natuur blijkt een heerlijk medicijn in lockdowntijd. Heb je het even gehad met Teams of ben je suf gezoomd, dan is een frisse neus in een oogstrelend landschap precies wat je nodig hebt. We hebben gelukkig een redelijk voorraadje vitamine groen, maar de behoefte eraan blijkt zo groot, dat uitbreiding een goede zaak zou zijn.