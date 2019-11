‘Wat kost De Schelp Bergen op Zoom?’

‘Parkeer­cha­os centrum Bergen op Zoom is terug, het wordt met de dag erger’

6:11 BERGEN OP ZOOM - Wouwsestraat, Kortemeestraat, Kremerstraat, Bosstraat en Potterstraat. De parkeerchaos is terug in de binnenstad van Bergen op Zoom. Met name in die straten. Dat constateren de vrijwilligers van de Buurtpreventie van het centrum. ,,En wij worden er op aangesproken. Dat is onze grootste frustratie.’’